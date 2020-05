Dalla Francia: il PSG molla Bakayoko, Milan in vantaggio. I parigini ora puntano Bennacer

Secondo quanto riferito da Le10Sport, il PSG, nella figura di Leonardo, avrebbe rinunciato alla corsa a Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista era stato individuato come un possibile obiettivo dei parigini, ma l'emergenza Coronavirus ha ridotto pesantemente le possibilità economiche, rendendo impraticabile l'investimento per l'ex rossonero. Il club francese potrebbe quindi studiare altre piste, come quella di Bennacer o Pellegrini della Roma. Stando al portale francese ora è il Milan ad essere in vantaggio per Bakayoko: sul classe '94 c'è anche il West Ham, ma il buon ricordo lasciato nella stagione 2018/19 potrebbe spingere verso il ritorno in Italia.