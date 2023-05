Dalla Francia: Milan all'assalto del georgiano Mikautadze. Già offerti 10 milioni al Metz

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Georges Mikautadze può diventare il nuovo centravanti del Milan. Lo svela il portale francese 'Footmercato': il club rossonero ha già offerto 10 milioni di euro per l'attuale capocannoniere della Ligue 2 e - si legge - le possibilità che lasci il Metz a fine stagione sono piuttosto concrete. Paolo Maldini ha già parlato più volte col ragazzo classe 2000 che piace anche al Burnley neopromosso in Premier.

Mikautadze è l'attuale capocannoniere della Ligue 2 con 23 gol realizzati in 35 partite.