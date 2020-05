Dalla Francia: Milan in pole position per Tanguy Kouassi

Stando a quanto riporta le10sport.com, le difficoltà riscontrate dal PSG per il possibile rinnovo di Tanguy Kouassi sarebbero dovute all'interesse di diversi club europei, con il Milan in pole position. Il difensore diciassettenne, in passato accostato con insistenza al RB Lipsia, è finito del mirino del club rossonero. Inoltre i contatti fra l'entourage del francese e il Diavolo, stando al portale francese, si fanno sempre più seri e concreti. Se in passato Kouassi è stato molto vicino al Red Bull Lipsia ora è il Milan la squadra più interessata al classe 2002: se Kouassi dovesse scegliere di non firmare con il PSG il suo primo contratto da professionista allora l'opzione più probabile sarebbe proprio il club di via Aldo Rossi.