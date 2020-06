Dalla Francia: Milan, sul giovane talento del Marsiglia Ugo Bertelli

Continua l'attenzione del Milan per i giovani talenti del calcio europeo. L'ultimo nome accostato ai rossoneri, in questo senso, è quello di Ugo Bertelli. Talentuoso centrocampista del Marsiglia, il classe 2003 è una mezz'ala con grande visione di gioco ed è stato portato spesso da Villas Boas in prima squadra. Secondo quanto riporta 'La Provence", il Milan avrebbe cominciato a prendere informazioni sul ragazzo riscontrando la concorrenza di alcuni top club inglesi.