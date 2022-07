Dalla Spagna - Asensio si complica per il Milan: i rossoneri preferirebbero Berardi

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Secondo quanto riferito dal quotidiano Sport, la pista Marco Asensio si sarebbe complicata per il Milan. Il giocatore è in uscita dal Real Madrid, che ha proposto anche un rinnovo di contratto senza ricevere una risposta concreta. I rossoneri sono tra quelli che si sono mossi di più per il classe '96, seguito anche da diverse squadre inglesi. La trattativa però non sembra destinata ad avere buon esito anche perché il Milan preferirebbe Berardi.