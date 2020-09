Dalla Spagna - Barcellona disposto ad offrire Emerson Royal per arrivare a Depay

Stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo, il Barcellona potrebbe inserire Emerson Royal nella trattativa col Lione per arrivare a Depay. Il terzino brasiliano che piace molto al Milan è in prestito al Betis di Siviglia, che riceverebbe circa 9 milioni di euro se il Barca lo richiamasse dal prestito. In casa blaugrana stanno valutando il da farsi, il giovane terzino potrebbe essere davvero sacrificato per arrivare al centravanti olandese.