Dalla Spagna: conferme sull'interesse del Milan per Roca

Il Mundo Deportivo torna con forza sul nome di Marc Roca, centrocampista dell’Espanyol che nella giornata di ieri MilanNews.it aveva accostato ai rossoneri. Oltre al Milan, per il quotidiano spagnolo, su Roca è vivo l’interesse del Real Madrid e pure dell’Arsenal anche se la clausola rescissoria non propriamente di quelle light: per portarlo via da Barcellona saranno infatti necessari 40 milioni di euro.