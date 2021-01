Dalla Spagna - Firpo rimane al Barcellona, rifiutata anche una proposta del West Ham

Stando a quanto riportato da Sport.es Junior Firpo, a meno di offerte irrinunciabili negli ultimi giorni di mercato, rimarrà al Barcellona in questa sessione di calciomercato. Il terzino era dato come in uscita fin dalla scorsa estate, con il Milan che negli ultimi giorni era arrivato vicino ad un accordo proponendo un prestito con diritto di riscatto fissato sui 20 milioni di euro. L'affare sembrava essere prossimo alla conclusione ma alla fine Koeman ed il suo staff hanno deciso di tenere il giocatore, soprattutto a causa del calendario fitto e dell'imprevedibilità data dal Covid. Negli ultimi giorni inoltre anche il West Ham si era fatto sotto per il giocatore, Firpo però ha rifiutato la proposta visto che andrebbe via da Barcellona solo per unirsi al Milan.