Dalla Spagna, il Barcellona forte su Rashford. L'inglese gradirebbe la destinazione

vedi letture

Giungono notizie contrastanti sul fronte Marcus Rashford, primo obiettivo per l'attacco del Milan a gennaio. L'attaccante inglese, oggi in forza al Manchester United non ha ancora dato una risposta definitiva al Milan, che aspetterà un responso in questa settimana.

Intanto, il collega spagnolo David Bernabeu Reverter riporta così (insieme al sito Barcacentre) quella che sarebbe una notizia poco positiva per il Milan. Infatti, su Rashford ci sarebbe la forte concorrenza del Barcellona, con il tecnico tedesco Hansi Flick che avrebbero dato il via libera per l'operazione. Anche lo stesso Rashford, come riporta sempre dal giornalista spagnolo avrebbe gradito Barcellona come possibile destinazione, fissando però come 15 gennaio l'ultimo giorno disponbile per dare ancora una risposta definitiva al club catalano.