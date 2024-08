Dalla Spagna, il Barcellona starebbe pensando a Rabiot. Il francese interessa anche al Milan

vedi letture

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo, "Sport" il Barcellona starebbe prendendo in considerazione il profilo di Adrien Rabiot, svincolato dopo le stagioni alla Juventus. I blaugrana sono infatti alla ricerca di un rinforzo proprio a centrocampo dopo il grave infortunio del giovane Marc Bernal, ma l'operazione, scrive così Tuttosport, non sembra così semplice, soprattutto per le regole sul fair play finanziario imposte dalla Liga.

Nelle scorse settimane Rabiot era stato accostato anche al Real Madrid in Spagna, oltre a Liverpool e Milan, con i rossoneri che avrebbero già sondato il terreno avviando dei primi contatti con la madre e agente del francese. Ad oggi però resta solo un'idea.