Dalla Spagna - Il Milan prepara l'offerta per Miranda. C'è la concorrenza del Barcellona

Come riportato da Relevo, il Milan sta preparando un'offerta scritta per Juan Miranda ma per giugno. I rossoneri vogliono provarci al 100%. Tra i club che stanno esplorando il profilo di Miranda per giugno c'è anche il Barcellona.