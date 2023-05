Dalla Spagna - Real, il sostituto di Asensio è Brahim Diaz: la situazione tra Milan e rinnovo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stando a quanto riporta il portale spagnolo As il Real Madrid non si farà trovare impreparato dall'addio di Marco Asensio, che a fine stagione lascerà il club blanco a parametro zero. Il sostituto sarà lo stesso "a costo zero": si tratta di Brahim Diaz, che tornerà alla base dopo tre anni di prestito, in cui ha fatto tanta esperienza ad alto livello e viene considerato pronto per essere un'alternativa importante a Rodrygo sulla fascia destra.

Brahim, nonostante la volontà del Milan di trattenerlo in Italia, secondo As a fine stagione farà ritorno in Spagna per entrare a far parte della prima squadra del Real Madrid, pronto anche a rinnovargli il contratto attualmente in scadenza nel 2025.