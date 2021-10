Dalla Spagna: Umtiti verso la risoluzione con il Barcellona. Su di lui anche Milan e Juve

Secondo quanto riportato da Diario Gol, testata sportiva spagnola, nel caso in cui Samuel Umtiti, difensore francese del Barcellona, riuscisse a liberarsi a zero dal club catalano, potrebbe interessare a Juventus e Milan, che cercano un centrale di difesa per completare l'organico. Sempre secondo i colleghi iberici, il Barcellona può esercitare la risoluzione di contratto del francese in maniera unilaterale, e l'intenzione sarebbe proprio quella.