Dalla Turchia - Aria di addio tra il Milan e Chukwueze. Gli agenti lo offrono al Besiktas

Il mercato di gennaio potrebbe riservare più di qualche sorpresa. Soprattutto in casa Milan, dove si sta architettando un piano per piazzare alcuni giocatori altrove per rivedere la rosa nel complesso. Indirizzato verso l'uscita e con le valigie in mano anche Samuel Chukwueze, ala destra ex Villarreal che potrebbe lasciare il club rossonero a breve.

Infatti, stando a quanto rivelato dal portale turco Fanatik, preso atto della posizione della società meneghina il giocatore nigeriano è stato proposto tramite i suoi agenti al Besiktas, squadra dove attualmente milita Ciro Immobile. Il classe '99 si separerà dal Milan, non essendo in linea con i piani della nuova stagione, nonostante nell'estate del 2023 sia stata sborsata la cifra di 21,1 milioni di euro per prelevarlo dal Submarino Amarillo e siglare un contratto con scadenza fissata a giugno 2028.

Non resta che capire la prossima mossa del Besiktas, così come potrebbe instaurarsi l'affare. I due club dovrebbero trovare prima una quadra quanto alla formula dell'operazione, mentre il giocatore dovrebbe esprimere un'opinione in merito al trasferimento in Turchia. Al momento, si legge, sono in atto le elezioni presidenziali del club, ma continuano a spiccare nuovi nomi dal mercato. Chukwueze l'ultimo in tempi recenti e per altro già stato accostato ad un'altra squadra di Süper Lig in precedenza, il Trabzonspor.