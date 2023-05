Dalla Turchia: Besiktas in pressing su Divock Origi

MilanNews.it

Nei giorni scorsi si è parlato di un interessamento del Fenerbahce per Divock Origi. Ma dalla Turchia arriva l'indiscrezione di un'altra squadra turca che ha messo gli occhi sull'attaccante in uscita dal Milan: secondo Fanatik, infatti, il Besiktas, che sta per cedere Jackson Muleka, è alla ricerca di un sostituto e sarebbe in forte pressing sul centravanti belga per convincerlo a trasferirsi al club bianconero.