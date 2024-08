Dalla Turchia - Torna di moda il nome di Yusuf Yazici per il Milan

Il Milan potrebbe regalare l'ultimo grande colpo dell'estate a Paulo Fonseca. Dalla Turchia, più precisamente dal portale di notizie Sporx, è rimbalzata una notizia secondo la quale il nome di Yusuf Yazici sia prepotentemente tornato in orbita dalle parti di via Aldo Rossi. Il portale turco sottolinea come l'ex Lille sia un pupillo dell'allenatore portoghese, che potrebbe farci più di un pensierino visto che il classe '97 sarebbe al momento svincolato.

Sulle tracce di Yazici parebbe esserci però anche il Nizza, anche se il giocatore darebbe la propria preferenza al trasferimento in Italia. Per il momento si parla di semplici sondaggi, ma chissà che i dirigenti rossoneri non possano fare quest’ultimo regalo al tecnico portoghese.

YAZICI CON FONSECA A LILLE

Paulo Fonseca è il secondo allenatore con il quale Yazici ha giocato più partite in carriera (46. Il primo è Galtier con 67). Nei due anni sotto la guida del portoghese, il trequartista turco ha messo in mostra tutte le sue qualità balistiche, risultando essere in più occasioni decisivo, non a gol ed assist ma a prestazioni proprio. I numeri non sono infatti chissà quanto esaltanti, ma pur sempre importanti. Nelle 46 presenze fatte con Fonseca, infatti, Yazici ha collezionato 13 gol e 5 assist.