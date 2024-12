DAZN - Il grande obiettivo del Manchester United è Theo Hernandez

Orazio Accomando, giornalista di DAZN, racconta dell'interessamento del Manchester United per Theo Hernandez: "Il grande obiettivo del Manchester United é Theo Hernandez. Il francese é molto apprezzato dai Red Devils, che al momento non hanno intavolato discorsi formali con il giocatore o con il Milan, ma occhio a possibili sviluppi nei prossimi giorni".

Il francese non sta vivendo il suo momento migliore in rossonero, con Fonseca che stasera contro l'Hellas Verona lo lascerà in panchina per la seconda volta consecutiva. Il francese ha il contratto in scadenza a giugno 2025 ma pochi giorni fa il suo agente ha fatto chiarezza: la volontà di Theo è di restare al Milan.