De Ketelaere, Atalanta pista difficile: il Milan non vorrebbe perdere il controllo del giocatore

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il nome di Charles De Ketelaere è stato accostato all'Atalanta nelle ultime ore, ma al momento è una pista difficilmente percorribile stando a quanto raccolto da TMW. Il Milan infatti non vorrebbe perdere il controllo completo del calciatore: servirebbe dunque trovare anche un accordo fra i due club per un'eventuale cessione in prestito con diritto di riscatto, la cui cifra è ancora da stabilire. Non è da escludere che nelle settimane la trattativa si apra, ma al momento ci sono pochi margini: possibile invece che possano arrivare offerte dall'estero per il giocatore belga.