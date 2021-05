De Paul, non solo Milan: anche Inter e Juventus. E lui vorrebbe giocare con Dybala

La Stampa oggi in edicola parla di Rodrigo De Paul, nome per il quale, per La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, spunta con forza l'ipotesi Milan. Non solo: sul trequartista dell'Udinese c'è l'Inter ma anche la Juventus non lo ha mai perso di vista. Per i bianconeri, però, fare piani adesso è impossibile, tra possibili ribaltoni tecnici e dirigenziali. Anche se a De Paul piacerebbe giocare insieme all'amico Paulo Dybala.