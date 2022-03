De Telegraaf - Mazraoui: Milan in corsa per il terzino insieme al Dortmund, ma Barcellona in pole

MilanNews.it

Stando a quanto riportato dal giornalista Mike Verweij del "De Telegraaf", il Milan è in corsa per il terzino dell'Ajax Mazraoui a parametro zero.

Secondo il collega olandese la prima offerta dei rossoneri è stata ritenuta troppo bassa dal giocatore, così il club di via Aldo Rossi ne ha formulata una più alta. Il Milan è in corsa anche con il Borussia Dortmund e il Barcellona, con il club blaugrana che attualmente è in pole per il terzino marocchino.