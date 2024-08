Depay potrebbe restare a Madrid. L'olandese finisce nel mirino del Rayo Vallecano

Accostato al Milan in questa sessione di mercato, Memphis Depay dovrebbe invece rimanere in Spagna. L'attaccante olandese, svincolato dopo la fine del contratto con l'Atletico Madrid, sarebbe vicino al Rayo Vallecano. Secondo quanto appreso da Relevo, il club farà un tentativo per lui qualora l'attaccante Raul de Tomas dovrebbe andar via. Il Rayo Vallecano solamente nella giornata di ieri ha annunciato l'ingaggio del colombiano James Rodriguez.