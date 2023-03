Dest tornerà al Barcellona: interesse di Union Berlino e dalla Premier

Fonte: tuttomercatoweb.com

Sergiño Dest tornerà al Barça al termine della stagione ma, con ogni probabilità, non resterà in Catalogna. Il terzino americano, prestato al Milan , non rientra nei piani di Xavi, che sta cercando un altro terzino destro.

I rossoneri non eserciteranno l'opzione di acquisto e per questo motivo l'ex giocatore dell'Ajax cerca una nuova squadra, dove rilanciare la sua carriera: in Germania assicurano che l'Union Berlino, formazione rivelazione della Bundesliga, sarebbe interessata al giocatore, che potrebbe essere un rinforzo utile qualora i tedeschi riuscissero a qualificarsi per la Champions League. Le alternative sono West Ham e Crystal Palace.