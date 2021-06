Di Marzio: "Adli resterà almeno un altro anno in Francia, c'è il Lille"

Gianluca Di Marzio, durante la trasmissione ‘Calciomercato l’originale’, ha parlato del Milan e della trattativa che i rossoneri stanno portando avanti per Amine Adli. Di Marzio ha detto: “Il Milan voleva prendere Adli e aveva fatto anche un’offerta importante, ma il giocatore, per la sua crescita, preferisce rimanere almeno un altro anno in Francia. I rossoneri comunque non hanno mollato la presa perché oltre al Milan, anche il Lille è interessato. Milan e Lille hanno fatto tante operazioni di mercato negli ultimi anni. Questo è un arrivederci di Adli al Milan, lo interpreto così, prima Lille e poi in futuro Milan quando si sentirà più pronto”.