Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio a “Calciomercato – L’Originale”, Fabio Borini ha scelto la sua prossima squadra: "Borini ha scelto a sorpresa il Verona. Aveva le possibilità Genoa e Sampdoria ma ha scelto l'Hellas Verona, si è preso la notte per l'ultima riflessione ma in mattinata comunicherà la decisione. Si va verso un Borini per 6 mesi da Juric".