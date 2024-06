Di Marzio: "C'è un piccolo spiraglio che Zirkzee rimanga a Bologna"

Intervenuto in diretta sulle frequenze di Radio Deejay, il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha fatto un po' il punto in casa Bologna soffermandosi in modo particolare sul futuro di Joshua Zirkzee, da tempo oramai il primo obiettivo del Milan per rinforzare l'attacco e sostituire Giroud nella prossima stagione.

Nel corso di questi mesi di narrazione ci si era oramai convinti del fatto che l'olandese potesse lasciare Bologna quest'estate, ma mai nulla è certo, soprattutto nel calciomercato. Nel corso del suo intervento, infatti, Gianluca Di Marzio ha aperto ad uno scenario piuttosto incredibile, ovvero la permanenza in rossoblù di Joshua Zirkzee, oltre che quella di Riccardo Calafiori. Queste le sue dichiarazioni.

"Sono convinto che il Bologna terrà Calafiori, Juve quasi rassegnata. E c’è un piccolo spiraglio che rimanga pure Zirkzee. Nelle riunioni col Bologna, Italiano ha detto: “Davanti chi prendiamo?” E gli hanno risposto “Sei sicuro che Zirkzee vada via? (Ride ndr)".