Di Marzio: “Chiellini non convocato in tournée, questo complica la cessione di Demiral”

Gianluca Di Marzio, in diretta a “Calciomercato - L’Originale” su Sky Sport ha toccato il tema Demiral, giocatore che interessa al Milan e ad altre società. Queste le ultime novità: “Chiellini domani non sarà convocato per la tournée e questo rende ancor più difficile la possibile cessione di Demiral. Le squadre interessate, come il Milan, sapendo di questo infortunio infatti si sono anche infastidite, consapevoli che la trattativa si complicherà ancora di più".