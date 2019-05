Di Marzio: "Continue indiscrezioni su Leonardo in discussione"

Dagli studi di Sky Sport è intervenuto Gianluca Di Marzio per parlare dei possibili cambiamenti in casa rossonera in vista della prossima stagione: "Il Milan credo faccia bene a rimanere concentrato su questo finale, perchè i progetti e le strategie cambiano a seconda del piazzamento in classifica. Continuano ad arrivarci delle indiscrezioni su un Leonardo in discussione. Quindi bisogna capire anche chi sceglierà l'allenatore per la prossima stagione. C'è una situazione da definire bene che può non riguardare soltanto l'allenatore, ma anche altri ruoli".