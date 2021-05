Di Marzio: "Donnarumma non ha accordi con altri club. Zero possibilità che resti con Maignan al Milan"

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, si è così espresso a SkySport sulla situazione Donnarumma e l'arrivo al Milan di Maignan: "Hanno favorito questa operazione gli ottimi rapporti che ci sono tra Milan e Lille, il fatto che Maignan fosse in scadenza nel 2022 e il fatto che il Milan si sia mosso con largo anticipo. Con il rischio di non perdere Maignan, cercato anche dalla Roma, il Milan ha accelerato".

Sulla commissione Raiola: "Si parla tanto di questa famosa commissione che ha chiesto Raiola.Abbiamo verificato sia sul fronte Raiola che sul fronte Milan: non si è mai arrivati a parlare di commissioni perché non è stata accettata l'offerta del Milan: purtroppo - fa sapere il Milan - non si è arrivati a parlare di commissione. Non è stata la commissione l'ostacolo della trattativa. Il Milan aveva già deciso su Maignan prima di domenica sera, quindi anche se lunedì Donnarumma e Raiola avessero abbassato le pretese il Milan avrebbe risposto che si è già preso un altro portiere e che sono arrivati tardi".

Sul prossimo club di Donnarumma: "Donnarumma non ha un accordo con un'altra squadra. Non si è neanche seduto con il Borussia Dortmund. Magari firma con una squadra a 6 milioni, o a 7-8... oggi non ha chiuso con nessun'altra squadra. C'è possibilità che resti al Milan? Per me è finita. È una scelta del Milan di non aspettarlo più e di Gigio di non accettare quel tipo di offerta".