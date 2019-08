Di Marzio: “Ecco l’offerta del Milan per Correa, un prestito biennale”

Gianluca Di Marzio è intervenuto a ‘Calciomercato l’Originale’ su Sky Sport, dove ha raccontato le ultime sulla trattativa tra Milan e Atletico Madrid per Correa: "L'offerta del Milan all'Atletico Madrid per Correa è prestito biennale da 10 milioni con diritto di riscatto fissato a 25 milioni che diventerebbe obbligo al raggiungimento di 45 presenze da 45 minuti l'una nei due anni di prestito. L'Atletico continua a dire no a questa offerta. Vedremo se il Milan rilancerà nelle prossime ore ma non sembra intenzionato".