Di Marzio: "Escludo colpi ad effetto del Milan per gennaio, più probabili la prossima estate"

Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio a "Calciomercato - L'originale" su Sky Sport, il Milan non dovrebbe effettuare colpi importanti in questa sessione di mercato. Queste le sue parole: "Dani Olmo è ad un passo dal Lipsia e ha accettato l'offerta perchè ha soddisfatto le richieste del club croato e degli agenti del giocatore. Se emergerà un'altra situazione simile di un talento che il Milan può prendere subito, i rossoneri proveranno a coglierla ma credo che i colpi ad effetto siano più in ottica della prossima estate. Nel caso qualche giocatore esca, di certo, il Milan non si farà trovare impreparato."