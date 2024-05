Di Marzio: "Fonseca arriverà in Italia non prima del 5-6 luglio"

vedi letture

Il Milan ha già annunciato che Stefano Pioli non sarà l'allenatore per la prossima stagione. Per quanto riguarda il suo sostituto, la scelta ricadrà su Paulo Fonseca che ha preferito il Diavolo al rinnovo con il Lille e alla ricca offerta del Marsiglia. Il portoghese, che dovrebbe firmare un triennale da tre milioni di euro a stagione, arriverà in Italia non prima del 5-6 luglio. A dare questo aggiornamento è Gianluca Di Marzio su X.

."..veramente lo dico e ridico da dieci giorni almeno, lunedì scorso ho dato le cifre e la durata (triennale a 3M) dicendo che andava solo formalizzato dopo la chiusura con Pioli. E sabato ho aggiunto In diretta che arriverà in italia non prima del 5/6 luglio per motivi fiscali...che devo aggiungere di più?"