Di Marzio: "Genoa, per l'attacco il primo nome è quello di Marco Nasti del Milan"

Dopo l'addio di Retegui, il Genoa è a caccia di rinforzi nel reparto offensivo. L'idea dei rossoblù è quella di acquistare un attaccante giovane e di prospettiva. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il primo nome sulla lista è quello di Marco Nasti, classe 2003 di proprietà del Milan, che attualmente milita nella formazione Under 23 del Milan Futuro. Nasti ha realizzato 7 gol in 38 partite stagionali l'anno scorso al Bari.

C'è anche l'ipotesi Pinamonti, ma l'operazione sarebbe dai costi molto elevati. Il Sassuolo, nonostante la retrocessione in Serie B, non ha intenzione di svendere i propri giocatori.