Di Marzio: "Gimenez è ormai quasi rossonero, il Milan sta aspettando l’ok del Feyenoord dopo la nuova offerta migliorata"

vedi letture

In diretta su Sky Sport 24 Gianluca Di Marzio racconta le ultime sul mercato del Milan. Gimenez, Morata, Camarda... Queste le sue dichiarazioni: "Gimenez è ormai quasi rossonero, il Milan sta aspettando l’ok del Feyenoord dopo la nuova offerta migliorata. La giornata di domani dovrebbe portare il messicano ad essere un giocatore del Milan.

La sorpresa di giornata è stata Morata-Galatasaray, si tratterà tutta la notte per trovare la formula giusta, Morata è già pronto a partire per la Turchia… sempre che il Feyenoord dia l’ok per Gimenez. Camarda va al Monza in prestito per giocare di più".