Di Marzio: "Il Milan ha fatto un sondaggio per Gedson Fernandes"

Gianluca Di Marzio di Sky Sport ha parlato del mercato del Milan, svelando un nuovo nome per il centrocampo: "La priorità è il difensore, con un budget importante da poter spendere per quel ruolo, ma vorrebbe anche prendere un centrocampista. A questo proposito, abbiamo scoperto un sondaggio nei giorni scorsi per Gedson Fernandes, talentuoso centrocampista del Benfica classe 1999. Trattare con il club lusitano non è mai facile, perchè è una bottega molto cara, però un sondaggio c'è stato sia con il club che con l'agente del giocatore. Nei prossimi giorni si vedrà se il Milan andrà avanti a prescindere da Bennacer".