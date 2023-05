Di Marzio: "Il Milan ha sondato il mercato per una punta giovane, dipenderà anche dal budget a disposizione"

MilanNews.it

Intervenuto a Sky Sport 24, Gianluca Di Marzio ha parlato delle prossime mosse del Milan per quanto riguarda la ricerca di una nuova punta giovane sul mercato: “Penso che il Milan si stia muovendo ma non so il nome, è una società molto brava a lavorare a fari spenti. È chiaro che ci sta lavorando, che il reparto scouting, Ricky Massara, Paolo Maldini abbiano sondato il mercato internazionale per avere poi una lista di attaccanti giovani sui quali provare poi a fare l’investimento.

Dipenderà anche dal tipo di budget a disposizione, forse dipenderà anche dall’arrivo nei primi quattro posti, se arrivi in Champions hai un respiro economico sicuramente diverso. È chiaro che nel loro database hanno le liste giuste su cui andare ad affondare e se hanno avviato una trattativa io non ne sono ancora a conoscenza”.