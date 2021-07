Di Marzio: "Il Milan pensa seriamente a Tadic, il giocatore verrebbe volentieri"

Gianluca Di Marzio, intervenuto a Calciomercato - L'Originale su Sky Sport, ha parlato dell'interesse del Milan per Dusan Tadic dell'Ajax: "Il Milan sta pensando seriamente a Tadic dell’Ajax. Non è giovanissimo, ha 32 anni, ma è un giocatore che può giocare in tutti i ruoli dell’attacco. C’erano state indiscrezioni nel pomeriggio e le confermiamo. I contatti ci sono, per ora solo col giocatore che verrebbe volentieri al Milan. Va capita la fattibilità dell’operazione, va capito se l’Ajax può dare l’ok ad un’eventuale cessione. Un’operazione da impostare tra i club ma c’è la volontà del Milan di andare avanti. Vediamo se sarà la sorpresa in attacco, a prescindere da Giroud. È un giocatore che può giocare sia dietro la punta che da attaccante esterno. È un nome sul quale il Milan lavorerà nei prossimi giorni”.