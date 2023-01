Di Marzio: "Il Milan Zaniolo lo vuole a prescindere, che sia ora o in estate"

MilanNews.it

Intervenuto a Sky Sport 24 Gianluca Di Marzio ha parlato della situazione Zaniolo-Milan, tra ultimi giorni di mercato invernale e quello estivo: "Il Milan Zaniolo lo vuole prendere a prescindere, se non ci riuscirà in questi ultimi 7 giorni ci proverà in estate, perché lo considera un talento. Secondo me 7 giorni sono pochi per far cambiare idea alla Roma. Tutti quelli che vogliono Zaniolo sperano che arrivando alla scadenza del 31 la Roma si interroghi sul futuro del rapporto col calciatore e sono convinti che la Roma ammorbidirà le sue pretese. La Roma dice di no, bisogna vedere chi vincerà questo braccio di ferro".