Di Marzio: “Il ritorno di Pobega al Milan dipenderà anche dal suo rendimento allo Spezia”

Nel pre-partita di Spezia-Sampdoria, Gianluca Di Marzio negli studi di Sky Sport ha fatto il punto sul futuro di Tommaso Pobega, centrocampista del Milan in prestito alla compagine ligure: “Un ritorno di Pobega al Milan? In l’estate c’era stata l’idea di tenerlo in rosa. Dipenderà anche dal suo rendimento in questo campionato. Al Milan potrebbe diventare un’alternativa in mediana”.