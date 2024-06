Di Marzio: "In Premier richieste di commissioni abbastanza consuetudinarie. Il Milan non ha assolutamente mollato il colpo su Zirkzee"

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, si è così espresso a SkySport sulla trattativa Zirkzee: "Il Manchester United ha una forza economica notevole, ha messo in conto di accontentare le richieste di Kia sulle commissioni; in Premier League sono un tipo di richieste abbastanza consuetudinarie, poi in Italia i club italiani, o alcune proprietà, non giudicano corrette determinate richieste superiori ad una certa percentuale della clausola rescissoria. Però, ripeto: sono richieste che magari qualcuno accontenterà se il Manchester Utd dovesse accontentare le richieste del procuratore, ma il Milan non ha assolutamente mollato il colpo".

LE ULTIME DALLA GAZZETTA DELLO SPORT

La trattativa tra il Milan e l'agente di Joshua Zirkzee non si sblocca. Il nodo da sciogliere è sempre lo stesso: le commissioni chieste da Kia Joorabchian. Le posizione delle parti in causa non cambiano, con il procuratore dell'olandese che pretende sempre 15 milioni di euro, cifra che il Diavolo non intende assolutamente pagare. Il braccio di ferro va avanti e purtroppo non è una bella notizia per i rossoneri perchè più si va avanti e più c'è il rischio concreto che qualche altro club si intrometta nella corsa a Zirkzee.

ECCO LO UNITED - Ed è proprio quello che sta succedendo perchè negli ultimi giorni, come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, il Manchester United si è messo in contatto con gli agenti dell'attaccante del Bologna per chiedere informazioni. I Red Devils, dopo aver investito un anno fa circa 70 milioni per per prendere Hojlund dall’Atalanta, sono alla ricerca di un nuova punta da affiancare all'ex nerazzurro e tra i profili seguiti c'è appunto anche l'olandese. L'inserimento dello United complica ovviamente i piani del Milan, che al momento resta comunque favorito per arrivare a Zirkzee.

PERICOLO EUROPEO - C'è da risolvere il problema delle commissioni che è sempre un nodo non semplice da sciogliere, soprattutto quando di mezzo c'è un procuratore come Kia Joorabchian. In questa situazione c'è anche il Bologna che non ha perso ancora del tutto le speranze di trattenere Joshua per un altro anno (gli verrebbe offerto un nuovo contratto con l'aumento dell'ingaggio e una clausola rivista verso l'alto). La convocazione in extremis di Zirkzee all'Europeo complica ancora di più i piani del Milan perchè se dovesse fare grandi cose in un palcoscenico così importante potrebbe attirare l'attenzione anche di altri club.