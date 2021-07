Di Marzio: "In un mercato di difficoltà economiche il Milan ha già speso 60 milioni, va sottolineato"

Gianluca Di Marzio, intervenuto a Calciomercato - L'Originale su Sky Sport 24, ha parlato del mercato del Milan: “In un mercato di grandi difficoltà economiche per tutti il Milan ha già speso 60 milioni di euro senza incassarne. Perché sono 28 milioni per Tomori, 7 per Tonali, 1 per Giroud, 16 Maignan, 4 Ballo-Touré e 3 milioni e mezzo per il prestito biennale di Brahim: sono 59 milioni. Va sottolineato lo sforzo economico per dare a Pioli subito le priorità. Ora si coglieranno le opportunità: a destra Dalot se il Manchester apre per il prestito oppure Odriozola, il trequartista se si troverà l’occasione nelle prossime settimane, l’attaccante giovane se sarà Kaio Jorge o un altro… Insomma ora il Milan ha speso tanto ed è pronto a cogliere le opportunità che arriveranno”.