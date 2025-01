Di Marzio: "Milan, ci vogliono uscite per finanziare il colpo Gimenez. Intanto la Pimenta spinge col Feyenoord"

Il Milan fa sul serio per Santiago Gimenez, attaccante messicano del Feyenoord. Gianluca Di Marzio, in diretta su Sky durante Calciomercato L'Originale, riporta le ultime sulla situazione. Queste le sue dichiarazioni:

"Il Milan sa che serve un attaccante con determinate caratteristiche. Il Milan ci ha già provato per Gimenez in estate quando l’offerta è stata ritenuta troppo bassa e ora ci sta riprovando: sicuramente sono stati avviati contatti sia con l’agente del giocatore che con il Feyenoord. La Pimenta, sua procuratrice, sta spingendo con gli olandesi per un’apertura già a gennaio, vedremo se il Milan poi sarà pronto con un’offerta seria. Intanto Gimenez è l’obiettivo numero uno. Ci vorranno uscite per finanziare il colpo, da alcune cessioni può arrivare ulteriore forza per poterci arrivare seriamente".