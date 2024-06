Di Marzio: "Milan in pressing su Zirkzee ma le parti non sono vicine"

vedi letture

Gianluca Di Marzio fornisce un aggiornamento sulla situazione Joshua Zirkzee. L'attaccante del Bologna è, come sappiamo da tempo, uno dei principali obiettivi di mercato del Milan, alla ricerca di un nuovo numero 9 dopo l'addio di Olivier Giroud. Il pressing del Milan sul classe 2002 olandese è continuo, ma le parti non sembrano ancora vicine.

I rossoneri continueranno a cercare di trovare la quadra per Zirkzee, che se farà il passaggio al Milan, sarà allenato da Paulo Fonseca che presto verrà annunciato.

"Proseguono dunque i contatti per l'ex Bayern Monaco, Anderlecht e Parma. Emissari del Milan sono stati anche nei giorni scorsi a Londra per un meeting con l'agente del calciatore, che vive in Inghilterra. Le parti non sono ancora vicine, ma il Milan sta continuando a lavorare per Zirkzee sperando di trovare la quadra per quanto riguarda ingaggio e commissioni. La priorità del calciatore, comunque, è quella di rimanere nel campionato italiano", spiega Di Marzio sul suo sito.