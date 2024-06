Di Marzio: "Milan, possibile nuovo summit domani con gli agenti di Zirkzee per trovare l'intesa sulle commissioni"

L'obiettivo primario del Milan per l'attacco è Joshua Zirkzee, su questo non ci sono dubbi. Il promettente centravanti olandese ha una clausola rescissoria da 40 milioni che i rossoneri non avrebbero problemi a pagare per portarlo a Milano senza che il Bologna possa dire nulla. Ad oggi l'ostacolo per arrivare al traguardo sono le commissioni richieste dal suo entourage, ritenute troppo alte dalla dirigenza rossonera.

Gianluca Di Marzio, noto giornalista di Sky Sport, dà un aggiornamento sul suo profilo Twitter per quanto riguarda questa trattativa ormai serrata: "Milan, possibile nuovo summit domani con gli agenti di Zirkzee per trovare l'intesa sulle commissioni".