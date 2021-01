Di Marzio: "Milan, stretta finale per Tomori: i rossoneri vogliono chiudere oggi l'operazione"

Milan che intanto continua a lavorare per chiudere l’arrivo di Tomori dal Chelsea: trattativa - in prestito con diritto di riscatto - ormai vicina al traguardo, ma il difensore non arriverà quest’oggi in Italia. L’obiettivo dei rossoneri è di chiudere oggi l’operazione e far arrivare il calciatore a Milanello domani, al più tardi giovedì per il primo allenamento. La volontà del Milan è infatti quella di riuscire a metterlo a disposizione di Pioli per la partita contro l’Atalanta, vista l’emergenza in difesa con Romagnoli squalificato, Theo col Covid, Gabbia infortunato e Kjaer acciaccato (ma disponibile).