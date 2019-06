Di Marzio: "Milan, tentativo per Manolas. A centrocampo il sogno è Torreira"

Gianluca Di Marzio, a “Calciomercato – L’originale”, ha parlato così del mercato rossonero, rivelando l’interesse per Manolas: “Il Milan sta facendo un tentativo per Manolas, ha una clausola rescissoria di 36 milioni di euro con la Roma. Il Milan ha avuto un contatto con la Roma e Raiola per capire se la Roma è disposta a cedere il giocatore per una cifra inferiore. La risposta dei giallorossi è che il giocatore va via solo con il pagamento della clausola. Un difensore arriverà, il difensore centrale è un ruolo che il Milan vuole rinforzare. Il sogno di Giampaolo a centrocampo di difficile realizzazione è Torreira, è molto difficile”