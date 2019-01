Di Marzio: "Non ci sono passi avanti per Carrasco. Domani arriva Djaló"

Gianluca di Marzio, durante Calciomercato - L'originale in onda su Sky Sport, ha dato alcuni aggiornamenti sul mercato rossonero: "Marchetti: "Milan, più un attaccante esterno che un centrocampista: "Non ci sono passi avanti per Carrasco ma la concorrenza di altri club. Poco fa sono stati firmati gli accordi per Djalò che domani sarà a Milano per fare le visite mediche e si aggregherà subito alla Primavera, credo. Lo stesso farà Abanda. Djalò è stato soffiato alla Lazio, il Milan ha fatto un bel colpo".