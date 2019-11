Di Marzio su Kessie: "La litigata con Biglia e qualche screzio con Maldini hanno rotto qualcosa nel rapporto con il club"

Gianluca Di Marzio di Sky Sport ha parlato del futuro di Franck Kessie: "Pioli lo ha escluso con la Juventus, perchè pretende un atteggiamento diverso da parte dell'ivoriano. E' sempre stato sul mercato, non è mai stato incedibile. Dopo la litigata con Biglia e qualche screzio con Maldini, qualcosa si è rotto nel rapporto con il club rossonero. Bisogna vedere se il mercato di gennaio può presentare delle opportunità interessanti per lui e per il Milan".