Di Marzio su Milenkovic-Milan: "Richieste troppo alte, anche all'Inter piace il serbo"

Gianluca Di Marzio di Sky Sport ha parlato di Nikola Milenkovic: "In questo momento non c'è una trattativa avviata con il Milan, perchè la richiesta della Fiorentina rende impossibile una discussione tra i due club, se non inserendo una contropartita. I rossoneri nei giorni scorsi hanno provato ad inserire Paquetà, ma i viola hanno detto di no. Ad oggi, quindi, o cambiano le richieste della Fiorentina o non ci sono grandi margini per arrivare ad un'intesa. Milenkovic piace tanto anche all'Inter, ma solo in caso di partenza di Skriniar, che al momento non ha però grandi riscontri.