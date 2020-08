Di Marzio sul rinnovo di Donnarumma: "Giusto parlarne a fine mercato"

Gianluca Di Marzio di Sky Sport ha affrontato l'argomento relativo al rinnovo di Gianluigi Donnarumma: "Con Raiola il Milan non ne ha discusso. Alle 20.30 di oggi è stato chiuso Ibra, ci sarà modo nei prossimi giorni di affrontare quello di Gigio, ma era troppo importante per il Milan avere Ibra il prima possibile. Credo che il Milan farà di tutto per trovare un'intesa con Raiola per Donnarumma, anche se magari non a lunga scadenza, per evitare di perdere il giocatore a condizioni sfavorevoli. Però è giusto, secondo me, che si faccia in una fase di tranquillità, magari anche dopo la fine del mercato, perchè in questo mese c'è più l'esigenza di prendere giocatori per l'immediato".