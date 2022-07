Di Marzio: "Tanganga-Milan: l'agente a Milano nelle prossime ore"

MilanNews.it

Gianluca Di Marzio, sul proprio sito, riporta questo aggiornamento sull'interesse del Milan per Tanganga, difensore del Tottenham: "Il Milan sul calciomercato ha già chiuso operazioni importanti come Adli e Origi (oltre ai riscatti di Florenzi e Messias, e il rinnovo di Ibra), e adesso sta portando avanti altre piste, come quella per De Ketelaere e quelle per migliorare il reparto difensivo: a proposito di difesa, un obiettivo, come sappiamo, è Japhet Tanganga, difensore centrale classe 1999 di proprietà del Tottenham. Dopo che c'erano già stati dei primi contatti tra Milan e Tottenham, nelle prossime ore è previsto un incontro anche con l'agente del calciatore (Roberto De Fanti), che oggi - martedì 19 luglio - volerà a Glasgow per chiudere la trattativa per Mortiz Jenz (difensore del Lorient) al Celtic e poi prenderà un volo per Milano, dove in programma c'è un meeting proprio per Tanganga. La trattativa dunque procede e potrebbe avere una svolta nelle prossime ore".